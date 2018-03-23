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Кировские наблюдатели на выборах оказались в десятке лучших по стране
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Кировские наблюдатели на выборах оказались в десятке лучших по стране 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Награждение общественников состоялось 20 марта на полях Форума наблюдателей Общественной палаты РФ, которая впервые в рамках избирательных кампаний курировала работу по контролю за избирательными процедурами.
Благодарственные письма за обеспечение избирательных прав граждан от ОП РФ получили волонтеры из 10 регионов, в том числе кировчанка Анфиса Непеина.
Секретарь Общественной палаты Кировской области Александр Галицких отметил важность этой награды и рассказал, что общественных наблюдателей собираются закрепить за выборами всех уровней:
«По итогам Форума была принята резолюция направить обращение к Госдуме и Совету Федерации с просьбой внеси изменения в законодательство, чтобы общественные наблюдатели присутствовали на выборах всех уровней. Скорее всего, эти законы примут, присутствие на выборах наблюдателей станет нормой. Наблюдение дало возможность сделать выборы более прозрачными и легитимными, теперь просто так нельзя сказать: «это все неправда, результаты подтасованы». Теперь нарушения выявляет общественный контроль».
В мониторинге соблюдения избирательных процедур на выборах президента РФ в Кировской области участвовали 1702 человека, около 400 из них — представители ОП РФ. Многие уже назвали прошедшую избирательную кампанию одной из самых прозрачных и честных за последние годы в регионе.
Фото: Евгений Поторочин
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