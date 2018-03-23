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Итоги выборов президента отменены на 16 участках
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Памфилова: итоги выборов президента отменены на 16 участках 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Результаты выборов президента РФ отменены на 16 участках, еще на семи они могут быть отменены. Об этом сообщила в пятницу глава ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии, где подводятся итоги президентской избирательной кампании.
"Самостоятельно территориальными избирательными комиссиями были отменены итоги голосования на 14 участках, в судебном порядке по инициативе избирательных комиссий были отменены итоги еще на двух избирательных участках. Более того: еще у нас четыре избирательные комиссии подали по инициативе ЦИК и по собственной инициативе иски о признании недействительными итогов голосования еще на семи участках", — сказала она.
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