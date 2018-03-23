Эксперт: в обращении к нации Путин обозначил важный вызов для нашей страны

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам после оглашения официальных результатов выборов президента России.

Действующий глава государства одержал победу, набрав 76,69% голосов. За Путина проголосовали 56 миллионов 430 тысяч 712 избирателей. Это максимальная поддержка на выборах президента в истории России

Президент поблагодарил россиян за «беспрецедентную» поддержку. По его словам, такая «мощная гражданская активность и консолидация» чрезвычайно важны.

"Понимаю свою колоссальную ответственность перед гражданами России, перед страной. Все, о чем говорил в ходе избирательной кампании, должно быть сделано", — отметил он.

Путин добавил, что России необходим «настоящий прорыв», и в поддержке россиян он видит готовность к этому. «Нам нужны последовательные глубокие перемены, продуманные шаги, которые будут приносить устойчивый результат и сегодня, и в перспективе», — подчеркнул глава государства.

Он также напомнил о задачах, которые озвучил в послании Федеральному собранию. «По сути это четкий, конкретный, подробный план наших общих действий. Уверен, что он реалистичный, правильный и обоснованный», — сказал президент.

Он заверил, что любое итоговое решение будет приниматься «исключительно в интересах россиян». «Наша повестка развития носит консолидирующий характер, общенациональный характер и должна объединить всех», — заявил Путин.

Он отметил, что критика и обсуждение действий властей важны, но они не должны превращаться в «безответственный популизм».

Глава государства также обратился к россиянам, которые голосовали за других кандидатов, отметив, что с уважением относится к их выбору. При этом он подчеркнул, что политические предпочтения не должны разделять жителей страны.

В эфире радио Sputnik политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин отметил, что без консолидации государства и общества прорыв, о котором сказал президент, невозможен.

"Обозначен очень важный вызов для нашей страны — это необходимость перехода на качественно новый уровень развития. Этот уровень конкретизирован в послании и в других выступлениях президента. С этим одно государство не справится. С этим может справиться только совместная работа государства и гражданского общества. А совместная работа может быть основана только на взаимном, ответственном, долговременном партнерстве. Это партнерство предстоит насытить конкретными формами, инструментами, конкретными делами. Но то, что это — партнерство, то, что без участия активных граждан намеченных целей не добьемся — это так. Как мне кажется, в этом суть поворота к прорыву. А прорыв, действительно, необходим", — сказал Алексей Зудин.

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