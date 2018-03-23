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Путин выступит с обращением к гражданам России сегодня в 13:00
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Путин выступит с обращением к гражданам России сегодня в 13:00 

Говорит Москва 1 час назад
Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Сегодня стало известно, что, согласно официальным итогам выборов президента, Владимир Путин получил 76,69% голосов избирателей.
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