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Песков прокомментировал решение ЕС отозвать посла в России
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Песков прокомментировал решение ЕС отозвать посла в России 

RT на русском 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявили, что в Кремле сожалеют в связи с решением ЕС отозвать посла в России на консультации из-за дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. «Конечно, мы сожалеем в этой связи, что опять, употребляя формулировку „с большой долей вероятности“, принимаются такие решения и строятся суждения такого рода. Мы с этим не согласны, и ещё раз повторяем, что Россия абсолютно однозначно не имеет никакого отношения к делу Скрипалей», — заявил Песков.
Ранее в СМИ появилась информация, что лидеры стран — членов ЕС приняли решение отозвать главу представительства в России из-за дела Скрипаля.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подтвердил эту информацию.
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