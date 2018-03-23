Песков прокомментировал решение ЕС отозвать посла в России

Сергея Скрипаля в Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявили, что в Кремле сожалеют в связи с решением ЕС отозвать посла в России на консультации из-за дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Великобритании . «Конечно, мы сожалеем в этой связи, что опять, употребляя формулировку „с большой долей вероятности“, принимаются такие решения и строятся суждения такого рода. Мы с этим не согласны, и ещё раз повторяем, что Россия абсолютно однозначно не имеет никакого отношения к делу Скрипалей», — заявил Песков.

Ранее в СМИ появилась информация, что лидеры стран — членов ЕС приняли решение отозвать главу представительства в России из-за дела Скрипаля.