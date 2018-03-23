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Путин выступит с обращением к россиянам по итогам выборов президента
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Путин выступит с обращением к россиянам по итогам выборов президента 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
После объявления окончательных результатов выборов Центризбиркомом Президент России Владимир Путин выступит с обращением, а также проведёт телефонные разговоры с лидерами ряда стран, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, которые приводит РИА «Новости», российский лидер продолжит принимать поздравления от зарубежных коллег с победой на выборах, а также проведёт ряд традиционных рабочих встреч в соответствии с рабочим графиком.
«Как вы знаете, объявлены официальные результаты выборов президента ЦИК. И в этой связи сегодня в 13:00 по московскому времени Президент России выступит с телевизионным обращением к гражданам страны», — отметил Песков.
Ранее в пятницу Центральная избирательная комиссия объявила окончательные итоги выборов президента, согласно которым победителем стал действующий Президент РФ Владимир Путин.
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