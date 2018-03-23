Путин выступит с обращением к россиянам по итогам выборов президента

По словам представителя Кремля, которые приводит РИА «Новости» , российский лидер продолжит принимать поздравления от зарубежных коллег с победой на выборах, а также проведёт ряд традиционных рабочих встреч в соответствии с рабочим графиком.

«Как вы знаете, объявлены официальные результаты выборов президента ЦИК. И в этой связи сегодня в 13:00 по московскому времени Президент России выступит с телевизионным обращением к гражданам страны», — отметил Песков.

Ранее в пятницу Центральная избирательная комиссия объявила окончательные итоги выборов президента, согласно которым победителем стал действующий Президент РФ Владимир Путин.