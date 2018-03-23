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Британские дипломаты покидают посольство в России
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Путин выступит со срочным обращением
Путин выступит со срочным обращением

Британские дипломаты покидают посольство в России 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. КОЛОННА С БРИТАНСКИМИ ДИПЛОМАТАМИ ПОКИДАЕТ ПОСОЛЬСТВО В РФ, ПЕРЕДАЕТ КОРРЕСПОНДЕНТ РИА НОВОСТИ
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