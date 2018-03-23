Ещё
ЦИК: Активность избирателей за рубежом была самой высокой с 2000 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЦИК: Активность избирателей за рубежом была самой высокой с 2000 года 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
В ходе голосования на выборах президента России 18 марта избиратели за рубежом проявили самую высокую активность с 2000 года. Об этом заявила сегодня глава ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания комиссии.
На 401 избирательном участке в 145 странах мира проголосовали 474 616 россиян. «Это самая высокая активность, начиная с 2000 года», — сказала председатель Центризбиркома.
По сравнению с прошлыми президентскими выборами на участки пришло на 32 тысячи больше избирателей. Это стало возможно в том числе благодаря механизму «мобильный избиратель».
При этом Памфилова подчеркнула, что явку за рубежом ЦИК не считает во избежание двойного учета избирателей.
По ее словам, на зарубежных участках за Владимира Путина проголосовали 403 306 человек, что составляет 85,02%. Вторым стал Павел Грудинин, за него отдан 23 871 голос или 5%, третьей оказалась Ксения Собчак — 19 203 голоса, 4,05%. Владимир Жириновский набрал 8 424 голоса или 1,73%, Григорий Явлинский— 7 433 голоса или 1,57%, Борис Титов — 3 079 голосов или 0,65%, Максим Сурайкин— 1 439 голосов или 0,3%. Результат Сергея Бабурина на зарубежных участках Элла Памфилова не назвала, ранее член ЦИК Василий Лихачев сообщил, что кандидат от «Российского общенародного союза» набрал 0,42% голосов.
Российская Газета: последние новости
Комиссия ГД по этике оправдала депутата Слуцкого В Белом доме "не удивились" победе Путина на выборах Эксперты подсчитали финансовые потери Украины с 2014 года
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации228
Путин выступит со срочным обращением432
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды50
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова64
Вернем летнее время
Видео
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
07:55
Вернем летнее время
Общество
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
06:11
Путин обратился к нации
Политика
00:43
Первый канал опроверг замену ведущего «Пусть говорят»
Шоу-бизнес
06:11
Критика власти не должна сводиться к популизму
Политика
00:42
Удостоверение избранного президента готово
Политика
08:27
Путин отметил важность гражданской активности
Политика Общество
06:09
«Повестка развития РФ носит консолидирующий характер»
Политика
03:35
ЦОДД предупредил о пробках около «Лужников»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение