ЦИК: Активность избирателей за рубежом была самой высокой с 2000 года 

В ходе голосования на выборах президента России 18 марта избиратели за рубежом проявили самую высокую активность с 2000 года. Об этом заявила сегодня глава ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания комиссии.
На 401 избирательном участке в 145 странах мира проголосовали 474 616 россиян. «Это самая высокая активность, начиная с 2000 года», — сказала председатель Центризбиркома.
По сравнению с прошлыми президентскими выборами на участки пришло на 32 тысячи больше избирателей. Это стало возможно в том числе благодаря механизму «мобильный избиратель».
При этом Памфилова подчеркнула, что явку за рубежом ЦИК не считает во избежание двойного учета избирателей.
По ее словам, на зарубежных участках за Владимира Путина проголосовали 403 306 человек, что составляет 85,02%. Вторым стал Павел Грудинин, за него отдан 23 871 голос или 5%, третьей оказалась Ксения Собчак — 19 203 голоса, 4,05%. Владимир Жириновский набрал 8 424 голоса или 1,73%, Григорий Явлинский— 7 433 голоса или 1,57%, Борис Титов — 3 079 голосов или 0,65%, Максим Сурайкин— 1 439 голосов или 0,3%. Результат Сергея Бабурина на зарубежных участках Элла Памфилова не назвала, ранее член ЦИК Василий Лихачев сообщил, что кандидат от «Российского общенародного союза» набрал 0,42% голосов.