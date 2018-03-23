ЦИК: Активность избирателей за рубежом была самой высокой с 2000 года

В ходе голосования на выборах президента России 18 марта избиратели за рубежом проявили самую высокую активность с 2000 года. Об этом заявила сегодня глава ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания комиссии.

На 401 избирательном участке в 145 странах мира проголосовали 474 616 россиян. «Это самая высокая активность, начиная с 2000 года», — сказала председатель Центризбиркома.

По сравнению с прошлыми президентскими выборами на участки пришло на 32 тысячи больше избирателей. Это стало возможно в том числе благодаря механизму «мобильный избиратель».

При этом Памфилова подчеркнула, что явку за рубежом ЦИК не считает во избежание двойного учета избирателей.