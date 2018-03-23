Канцлер Австрии: Мы не будем высылать российских дипломатов 

Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц в Брюсселе перед началом саммита лидеров ЕС, передает «Европейская правда».
«Мы не будем высылать российских дипломатов из Австрии», — отметил Курц.
При этом он отметил, что Австрия «очень четко осудила нападение», говоря о деле экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, и выразила свою солидарность с Великобританией.
Кроме того, он напомнил, что ЕС вызвал для консультаций своего посла в России.
Вчера на саммите в Брюсселе лидеры ЕС согласились с позицией Великобритании, что «очень вероятно» РФ несет ответственность за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери 4 марта.