Канцлер Австрии: Мы не будем высылать российских дипломатов

«Мы не будем высылать российских дипломатов из Австрии», — отметил Курц.

При этом он отметил, что Австрия «очень четко осудила нападение», говоря о деле экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля , и выразила свою солидарность с Великобританией

Кроме того, он напомнил, что ЕС вызвал для консультаций своего посла в России

Вчера на саммите в Брюсселе лидеры ЕС согласились с позицией Великобритании, что «очень вероятно» РФ несет ответственность за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери 4 марта.