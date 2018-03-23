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Кремль отреагировал на назначение Болтона советником Трампа по нацбезопасности
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Кремль отреагировал на назначение Болтона советником Трампа по нацбезопасности 

Газета.Ru 29 минут назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал назначение Джона Болтона новым советником по нацбезопасности США, передает РИА «Новости».
"Что касается Болтона, то, безусловно, это право президента США, поэтому, конечно, это не наш вопрос. Мы надеемся, что в руководстве США будет больше людей, которые смогут абстрагироваться от той волны русофобии, которая захлестнула сейчас многие страны, включая США", — сказал Песков.
Ранее президент США Дональд Трамп в твиттере сообщил о назначении Джона Болтона на пост советника президента по национальной безопасности.
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