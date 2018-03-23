Кремль отреагировал на назначение Болтона советником Трампа по нацбезопасности

"Что касается Болтона, то, безусловно, это право президента США, поэтому, конечно, это не наш вопрос. Мы надеемся, что в руководстве США будет больше людей, которые смогут абстрагироваться от той волны русофобии, которая захлестнула сейчас многие страны, включая США", — сказал Песков.