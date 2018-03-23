СМИ: лаборатория в Портон-Дауне отрицает какую-либо причастность к отравлению Скрипаля

ЛОНДОН, 23 марта. / ТАСС /. Администрация британской военной лаборатории в Портон-Дауне отрицает какую-либо свою причастность к отравлению в городе Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля , осужденного в РФ за шпионаж, и его дочери Юлии. Об этом заведующий этой лабораторией Гэри Эйткенхед в пятницу заявил Би-би-си.

Как утверждает телерадиовещательная корпорация, он «сказал, что предположения России о том, что близость лаборатории к месту инцидента в Солсбери может тем или иным образом вызывать подозрения, удручает». Эйткенхед добавил, что контроль за работой и безопасностью руководимого им объекта обеспечиваются на высочайшем уровне.

В четверг посол РФ в Лондоне Александр Яковенко выступил со специальным заявлением, в котором дал понять, что прибывшим в Солсбери экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) необходимо будет выяснить, каким образом британским властям удалось так быстро определить, что нервно-паралитическое вещество, которым предположительно были отравлены Скрипали. И свидетельствует ли это, задался вопросом посол РФ, о вероятности того, что «у британских властей уже было это нервно-паралитическое вещество в их химической лаборатории в Портон-Дауне, которая является крупнейшим секретным военным объектом в Великобритании с химическим оружием».

В связи с этим глава российской дипломатии в Великобритании задал вопрос о том, можно ли считать совпадением, что этот объект расположен лишь в 8 милях (около 13 км) от места инцидента.

Позиция России

В среду МИД РФ пригласил всех аккредитованных в Москве иностранных послов, чтобы разъяснить позицию России по ситуации вокруг заявлений Великобритании о применении отравляющих веществ в Солсбери. Выступивший на встрече глава Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил о полной непричастности России к инциденту и обвинил Лондон в том, что он отказывается сотрудничать по этому делу и в нарушение международных норм не отвечает на запросы Москвы.

Ермаков предположил, что нападение на Скрипалей — «это, скорее всего, очередная грубо сфальсифицированная противоправная авантюра». По его словам, Москва ожидает от Лондона и ОЗХО официального детального доклада по этому делу.

По версии британских властей, Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергает все спекуляции на этот счет.