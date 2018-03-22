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Британия заявила, что определила вещество, которым отравился Скрипаль
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Путин выступит со срочным обращением

Британия заявила, что определила вещество, которым отравился Скрипаль 

РИА Новости 13 часов назад
РИА НОВОСТИ. БРИТАНИЯ ЗАЯВИЛА О «ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ» ЭКСПЕРТАМИ ЛАБОРАТОРИИ В ПОРТОН-ДАУН ВЕЩЕСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО КАК ЧАСТЬ ГРУППЫ «НОВИЧОК»
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