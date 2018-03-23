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Рябков: Россия рассчитывает на готовность США к работе по стратегической стабильности
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Рябков: Россия рассчитывает на готовность США к работе по стратегической стабильности 

ТАСС 59 минут назад
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что назначение Джона Болтона помощником президента США по национальной безопасности будет способствовать диалогу с Вашингтоном по стратегической стабильности. Об этом в пятницу ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
"В ходе [телефонного] разговора президентов двух стран (Владимира Путина и Дональда Трампа — прим. ТАСС) подтверждена важность диалога, в том числе по проблематике стратегической стабильности, будем этим заниматься. Должность помощника по нацбезопасности в этом плане ключевая, — отметил Рябков, комментируя новые назначения в команде Трампа. — Рассчитываем на необходимую в данной связи степень понимания и готовность к совместной работе американской стороны". «Мы готовы работать с любым составом администрации США», — добавил замминистра.
Трамп объявил в четверг об отставке своего помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера, которого сменит на этом посту бывший постпред США при ООН Джон Болтон.
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