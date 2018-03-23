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Путин победил на выборах президента с 76,69% голосов
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Путин победил на выборах президента с 76,69% голосов
ТАСС
1 час назад
Комментарии
ТАСС
, 23 марта.
Владимир Путин
победил на выборах президента с 76,69%, второй — Грудинин с 11,77%, третий — Жириновский с 5,65% — проект постановления
ЦИК
.
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