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Выборы президента России признаны состоявшимися
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Путин выступит со срочным обращением

Выборы президента России признаны состоявшимися 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 18 МАРТА ПРИЗНАНЫ СОСТОЯВШИМИСЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ — ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦИК
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