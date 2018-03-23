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Лавров: каждая страна должна сама принимать решение по работе своих дипломатов в РФ
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Лавров: каждая страна должна сама принимать решение по работе своих дипломатов в РФ 

ТАСС 1 час назад
ХАНОЙ, 23 марта. /ТАСС/. Каждая страна должна сама принимать решение о службе своих дипломатов в России, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя информацию о возможном отзыве рядом государств ЕС дипломатов из РФ.
"Каждая страна должна сама принимать решения на основе собственного понимания чувства достоинства. Расследование [дела Скрипаля] даже не завершилось, и Британия пытается заставить партнеров делать конфронтационные шаги", — сказал министр.
Как сообщил ранее ТАСС источник в Евросовете, ряд стран Евросоюза также хотят последовать примеру Лондона и рассматривают возможность отозвать своих дипломатов из России или выслать российских дипломатических работников.
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