Лавров: каждая страна должна сама принимать решение по работе своих дипломатов в РФ

"Каждая страна должна сама принимать решения на основе собственного понимания чувства достоинства. Расследование [дела Скрипаля] даже не завершилось, и Британия пытается заставить партнеров делать конфронтационные шаги", — сказал министр.

Как сообщил ранее ТАСС источник в Евросовете, ряд стран Евросоюза также хотят последовать примеру Лондона и рассматривают возможность отозвать своих дипломатов из России или выслать российских дипломатических работников.