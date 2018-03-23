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Лавров заявил о стремлении Трампа нормализовать отношения с РФ
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Лавров заявил о стремлении Трампа нормализовать отношения с РФ 

Российская Газета 23 минуты назад
Фото: Российская Газета
Линия президента США Дональда Трампа направлена на нормализацию отношений с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, который находится с визитом во Вьетнаме.
"Линия президента Трампа, несмотря ни на что, направлена на нормализацию отношений с Россией и налаживание взаимодействия в интересах всех", — цитирует РИА Новости Лаврова.
Министр коснулся также ситуации по «делу Скрипаля». По его словам, Москва по-прежнему не видит фактов от Британии по делу об отравлении британского шпиона в Солсбери. Все это похоже на провокацию, а действия Лондона все больше загоняют отношения с Москвой в тупик.
"Мы по-прежнему не видим фактов. Отсутствие их наводит на мысль, что все это — провокация, расследование даже не завершилось", — подчеркнул Лавров.
Глава российского внешнеполитического ведомства особо отметил, что в Лондоне «пытаются лихорадочно заставить союзников делать конфронтационные шаги. При этом прослеживается курс на то, чтобы максимально глубоким сделать кризис с РФ». Каждая страна должна сама принимать решение о службе своих дипломатов в России, прокомментировал информацию о возможном отзыве рядом государств ЕС сотрудников диппредставительств Сергей Лавров.
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