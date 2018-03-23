Лавров заявил о стремлении Трампа нормализовать отношения с РФ

"Линия президента Трампа, несмотря ни на что, направлена на нормализацию отношений с Россией и налаживание взаимодействия в интересах всех", — цитирует РИА Новости Лаврова.

Министр коснулся также ситуации по «делу Скрипаля». По его словам, Москва по-прежнему не видит фактов от Британии по делу об отравлении британского шпиона в Солсбери. Все это похоже на провокацию, а действия Лондона все больше загоняют отношения с Москвой в тупик.

"Мы по-прежнему не видим фактов. Отсутствие их наводит на мысль, что все это — провокация, расследование даже не завершилось", — подчеркнул Лавров.