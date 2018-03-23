Песков: России нужно минимизировать последствия кризиса в отношениях с Великобританией 

Об этом в интервью телеканалу RT заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва столкнулась с проявлением враждебной политики Лондона. Ранее Великобритания выслала 23 российских дипломата. Это произошло после инцидента с Сергеем Скрипалем. Экс-полковник ГРУ, осужденный в России за шпионаж в пользу Соединенного Королевства, и его дочь подверглись воздействию нервно-паралитического вещества в Солсбери. Лондон обвинил в причастности к произошедшему Москву. Россия отвергла обвинения.