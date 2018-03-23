Лавров: Действия Британии загоняют отношения Москвы и Лондона в тупик 

ХАНОЙ, 23 мар — РИА Новости. Москва по-прежнему не видит фактов от Британии по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, все это похоже на провокацию, а действия Лондона все больше загоняют отношения с Москвой в тупик, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам.
"Мы по-прежнему не видим фактов. Отсутствие которых наводит на мысль, что все это — провокация, расследование даже не завершилось", — сказал Лавров.
По его словам, в Лондоне «пытаются лихорадочно заставить союзников делать конфронтационные шаги». «Курс на то, чтобы максимально глубоким сделать кризис с РФ», — добавил министр.