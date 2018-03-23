Россия готова к работе по решению проблем в отношениях с США, заявил Рябков 

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Россия готова к конструктивной работе с США по решению проблем в двусторонних отношениях, урегулированию международных и региональных кризисов, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя назначение Джона Болтона советником президента США по нацбезопасности.
"Мы внимательно следим за назначениями в администрации США. Готовы к совместной конструктивной работе по решению накапливающихся проблем в двусторонних отношениях, в сфере международной безопасности и стратегической стабильности, а также по урегулированию ряда региональных кризисов и конфликтов", — сказал Рябков.