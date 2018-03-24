СМИ: 20 европейских стран намерены выслать российских дипломатов 

Как пишет The Times, скоординированные действия государств-членов ЕС начнутся в понедельник с отзыва посла Евросоюза из Москвы на 4 недели.
Ранее сообщалось, что на саммите Евросоюза было принято решение об отзыве постпреда ЕС в РФ.
4 марта в британском Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Они находятся в коме. Лондон обвинил в причастности к преступлению Москву и выслал 23 российских дипломата. Россия все обвинения в связи с «делом Скрипаля» отрицает, 17 марта Москва объявила об симметричных ответных мерах в отношении Великобритании.