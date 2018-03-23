ЦИК подводит итоги президентских выборов. Видеотрансляция 

ТАСС/Ruptly
ЦИК РФ на заседании подводит итоги выборов президента России, прошедших 18 марта.
Согласно предварительным результатам по итогам обработки 99,84% протоколов участковых избирательных комиссий, опубликованным на сайте Центризбиркома, с рекордным результатом на выборах победил действующий президент Владимир Путин, баллотировавшийся в порядке самовыдвижения: он получил 76,66% голосов.
Второе место занял выдвинутый КПРФ бизнесмен Павел Грудинин с 11,80%, третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66%. Далее идут кандидат от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак с 1,67% голосов, глава федерального политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский (1,04%), кандидат от Партии роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов (0,76%), лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин (0,68%), кандидат от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин (0,65%).
Явка, по данным зампредседателя ЦИК Николая Булаева, составила 67,49%.