Жириновский намерен уйти из политики

СМИ: Владимир Жириновский подготовил прощальную речь для ухода из политики

При этом, лидер ЛДПР отметил, что это произойдет не в ближайшие годы.

— Я уверен, что и после моего ухода страна будет жить также спокойно и счастливо. Россия — успешная страна, но всегда есть к чему стремиться, — говорится в обращении. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский подготовил прощальную речь для ухода из политики, сообщает " Парламентская газета " со ссылкой на пресс-службу ЛДПР.

Тем не менее, лидер ЛДПР отметил, что пока не планирует оставлять партию и политическую карьеру. С прощальной речью он планирует выступить в 2036 году. Преемника после себя он оставлять не планирует.