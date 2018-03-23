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Жириновский намерен уйти из политики
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СМИ: Владимир Жириновский подготовил прощальную речь для ухода из политики 

Вечерняя Москва 54 минуты назад
Фото: ТАСС
При этом, лидер ЛДПР отметил, что это произойдет не в ближайшие годы.
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский подготовил прощальную речь для ухода из политики, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на пресс-службу ЛДПР.
— Я уверен, что и после моего ухода страна будет жить также спокойно и счастливо. Россия — успешная страна, но всегда есть к чему стремиться, — говорится в обращении.
Тем не менее, лидер ЛДПР отметил, что пока не планирует оставлять партию и политическую карьеру. С прощальной речью он планирует выступить в 2036 году. Преемника после себя он оставлять не планирует.
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