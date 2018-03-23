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«Путин не заявлял о желании оставить политику»
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Песков: Путин не заявлял о желании оставить политику 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог припомнить случая, когда глава государства Владимир Путин был готов уйти из политики. Вопрос об этом ему задала ведущая телеканала RT Софико Шеварднадзе во время интервью.
Отвечая на вопрос, озвучивал ли когда-нибудь Путин намерение завершить работу, Песков по-английски сказал: "Нет, не думаю".
"У него [Путина] есть полное понимание того, что нужно предпринять, чтобы сделать эту страну лучше", — пояснил пресс-секретарь. "Он лучше всех в стране знает масштаб проблем. И в то же время он понимает, как можно решить эти проблемы", — добавил Песков.
"Работая рядом с ним, я чувствую, что это для него настоящий драйв в сочетании с чувством ответственности", — заявил пресс-секретарь. "Это великий шанс для нашей страны и большой вызов для него", — сказал Песков.
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