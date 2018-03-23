«Путин не заявлял о желании оставить политику»

"У него [Путина] есть полное понимание того, что нужно предпринять, чтобы сделать эту страну лучше", — пояснил пресс-секретарь. "Он лучше всех в стране знает масштаб проблем. И в то же время он понимает, как можно решить эти проблемы", — добавил Песков.

"Работая рядом с ним, я чувствую, что это для него настоящий драйв в сочетании с чувством ответственности", — заявил пресс-секретарь. "Это великий шанс для нашей страны и большой вызов для него", — сказал Песков.

Отвечая на вопрос, озвучивал ли когда-нибудь Путин намерение завершить работу, Песков по-английски сказал: "Нет, не думаю".