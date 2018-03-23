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Песков рассказал о понимании Путиным проблем страны
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Песков рассказал о хорошем понимании Путиным проблем страны 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал в интервью RT, что глава РФ Владимир Путин имеет значительную мотивацию для работы на посту президента и хорошее представление о проблемах страны.
В ответ на вопрос, хотел ли когда-либо Путин уйти со своего поста, Песков заявил: "Нет, не думаю".
"Он очень хорошо понимает, что нужно сделать для улучшения этой страны, он видит лучше, чем кто-либо, масштаб проблем. Он знает проблемы разных регионов, проблемы людей, работающих в разных сферах экономики, бюджетников, он знает экологические проблемы, проблемы производства, здравоохранения, социальной политики и так далее", — заявил Песков.
Пресс-секретарь отметил, что Путин "в то же время … понимает, каким может быть решение этих проблем".
"И я, работая рядом с ним, чувствую, что для него это значительная мотивация, вкупе с чувством ответственности. Это большая возможность для нашей страны и значительный вызов для него самого", — считает Песков.
Свою работу пресс-секретарь назвал "незабываемым и беспрецедентным опытом".
"С трудом могу представить какую-либо другую работу в мире, приносящую такой опыт", — заявил Песков.
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