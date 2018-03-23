Медики заявили о поражении мозга Скрипаля и его дочери

По словам судьи Дэвида Уильямса, точный эффект воздействия вещества на их здоровье в долгосрочной перспективе пока остается неясным. Об этом пишет Газета.ру

«Хотя медицинские тесты демонстрируют, что их умственные способности могут быть серьезно нарушены», — отметил он.

В настоящее время физическое состояние Скрипаля и его дочери стабильно.