Медики заявили о поражении мозга Скрипаля и его дочери 

По словам судьи Дэвида Уильямса, точный эффект воздействия вещества на их здоровье в долгосрочной перспективе пока остается неясным. Об этом пишет Газета.ру.
«Хотя медицинские тесты демонстрируют, что их умственные способности могут быть серьезно нарушены», — отметил он.
В настоящее время физическое состояние Скрипаля и его дочери стабильно.
Как писал «ФедералПресс» ранее, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что специалисты военной лаборатории идентифицировали вещество, которым отравили Скрипаля и его дочь.