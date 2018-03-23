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Медики заявили о поражении мозга Скрипаля и его дочери
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Медики заявили о поражении мозга Скрипаля и его дочери 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
По словам судьи Дэвида Уильямса, точный эффект воздействия вещества на их здоровье в долгосрочной перспективе пока остается неясным. Об этом пишет Газета.ру.
«Хотя медицинские тесты демонстрируют, что их умственные способности могут быть серьезно нарушены», — отметил он.
В настоящее время физическое состояние Скрипаля и его дочери стабильно.
Как писал «ФедералПресс» ранее, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что специалисты военной лаборатории идентифицировали вещество, которым отравили Скрипаля и его дочь.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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