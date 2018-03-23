СМИ уличили американцев в помощи России и симпатиях к Путину

В четверг, 22 марта, американские СМИ продолжили выставлять Россию как угрозу, сообщает спецкор Североамериканского бюро НСН. Например, служба новостей CNN опубликовала статью под названием «Если вы не обеспокоены Россией, то теперь должны».

«Русские уже здесь, внедряясь в каждый уголок нашей страны, с единственной целью — помешать американскому стилю жизни. И огромному количеству американцев не только не удается отбиться, но они еще и оказываются невольными помощниками — читая, делясь, реагируя на российскую пропаганду и провокации каждый день», — пишет американское издание.

Интересно отметить, что в статье упоминается исследование Института Гэллапа, которое выяснило, что отношение американцев к российскому лидеру Владимиру Путину улучшилось за последние два года. В 2015 году только 13% американцев позитивно отзывались о президенте России, а в 2017 году уже в полтора раза больше, 22%, максимум с 2003 года. В исследовании также отмечается, что, в целом, хорошее мнение о России имеют 28% американцев.

В то же время, нашумевшее дело Скрипаля не собирается покидать заголовки американских СМИ. Как сообщает Bloomberg, Евросоюз поддержал британского премьера Терезу Мэй в заявлении, что с «высокой вероятностью» за отравлением бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери стоит Россия. Напомним, 4 марта в английском городе Солсбери бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания, и как установили позднее, под воздействием нервнопаралитического вещества «Новичок». Россия опровергает все обвинения в ее адрес и просит доступ к материалам дела. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Лондон обязан предоставить России доступ к образцам, вещества, использованного в отравлении Скрипалей, так как обе страны входят в соглашение Конвенции о запрещении химического оружия. Однако, как считают западные эксперты, опрошенные Euronews, у России нет права на доступ к образцам.

Американская подлодка поплатилась за отработку «удара по России»

«От подозревающего государства никто не может требовать поделиться образцом с государством, которое вызвало эти подозрения», — цитирует издание французского консультанта по международному разоружению.

И наконец, в ходе дискуссии об угрозе России для Америки и ее союзников, некоторые СМИ все таки осмелились предположить, что российская угроза на самом деле не так страшна, как ее пытаются представить. Издание Newsweek задалось вопросом, не блефует ли российский президент, рассказывая о новом супероружии. Один из экспертов, Симон Веземан, старший научный сотрудник Стокгольмского института исследования проблем мира, заявил, что заявления о новом оружии преследовали цель подчеркнуть статус России как ядерной суперсилы, «даже если не все анонсированное оружие уже в рабочем состоянии или близко к рабочему состоянию». Веземан также заявил, что России просто не по карману статус сверхдержавы.

«Это в лучшем случае малая средняя держава с ВВП равным испанскому, трети немецкого и всего лишь 10% от китайского», — цитирует Веземана Newsweek

Напомним, что 1 марта 2018 года в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин представил образцы новейшего гиперзвукового вооружения, которое поступило в российскую армию. По словам Путина, ни одна страна мира не может ничего противопоставить этому новейшему оружию. Выступление Путина вызвало широкий резонанс как в России, так и на Западе.