Эксперт объяснил высокий уровень поддержки Путина при голосовании за рубежом

«Надо отдать должное нашему МИДу — консульской службе, которая предоставила подобную возможность, организовав участки в диппредставительствах России . Спасибо, что они не формально подошли к вопросу, а постарались организовать условия для голосования», — заметил политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Напомним, по данным Центризбиркома , на недавних выборах президента, на участках в 147 странах мира проголосовало 411 тысяч наших сограждан. Для сравнения, на выборах 2012 года это число составляло 331 тысячу. За Владимира Путина проголосовали 84,8% избирателей за рубежом (в 2012 — 73,1%). Напомним, в целом по России явка составила 67,47%, что также выше показателя прошлых выборов (65,34%).

Нельзя не отметить разительное различие при голосовании в Великобритании . В 2012 году за Путина здесь проголосовали 21,8% россиян, находившихся в этой стране, а 18 марта 2018 года — 51,7%. Проголосовало вдвое больше зарегистрированных избирателей — более 2 тысяч при около 1 тыс. в 2012. Аналогичная картина наблюдалась в Соединенных Штатах . В 2012 году в голосовании приняло участия 3,3 тысячи россиян, на нынешних выборах — 5,3 тысячи. На прошлых выборах за Путина отдали свои голоса 29,9% избирателей, сейчас — 62,79%.

«Это связано, прежде всего, с тем, что наши соотечественники, которые по разным причинам живут за рубежом, находятся в эпицентре антироссийской истерии, русофобии, которая развернута в западных масс-медиа, в западном общественном сознании, — отмечает Алексей Мартынов. — С этим давлением они сталкиваются не в новостях, а каждый день лично, в повседневном общении. Оттого и такая активность, и такое неприятие подобных вещей».

Отдельно надо упомянуть ситуацию на Украине . В Киеве полицейские не пускали к зданию российского посольства желающих проголосовать на выборах президента России. Ранее аналогичные инциденты с участием украинских полицейских и националистов имели место в Харькове , Одессе и Львове . Сотрудники полиции фактически действовали рука об руку с активистами «Правого сектора» и подобных организаций. Глава МВД Украины Арсен Аваков официально заявил о недопуске россиян в консульства и посольство. В Москве действия Киева объяснили «бессильной злобой».

«На Украине живет почти 1 млн граждан России. Безусловно, многие из них хотели бы принять участие в выборах, и традиционно всегда очень активно принимали участие. На Украине открывались участки в количестве, большем, чем число российских консульских учреждений», — указывает Алексей Мартынов. «Конечно, процент мог быть гораздо выше, если бы не противодействие властей Киева», — констатировал собеседник. Большинство из тех россиян, которым удалось проголосовать на Украине, отдали голос за Владимира Путина (86,3%, на 10 процентов больше, чем в 2012 году).