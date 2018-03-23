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Кремль назвал основную цель внешней политики РФ
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Кремль назвал основную цель внешней политики РФ 

Авторадио 30 минут назад
В новый президентский срок Владимир Путин намерен развивать отношения со многими странами мира, в том числе с США и Европой. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью RT. «В понимании Путина основная цель внешней политики — обеспечить комфортные условия для решения внутренних задач», — сказал представитель Кремля. Пресс-секретарь главы государства сообщил, что у президента «есть конкретный план развития», для выполнения которого ему «нужна поддержка со стороны дипломатии. Песков добавил, что не все государства устраивает крепнущая Россия и лидерство Путина.
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