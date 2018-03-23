Результаты выборов 18 марта отличались от прогноза ВЦИОМ в пределах 2-3 п. п.

Так, напоминает ВЦИОМ, электоральный рейтинг Путина, согласно опросным данным 5-9 марта, составлял 69%, 12-17 марта — 68,6%, прогнозируемый результат находился в пределах 69-73%. По данным экзитпола (опроса граждан на выходе с избирательных участков) ВЦИОМ, за кандидата отдали свой голос 73,9% избирателей. По предварительным данным ЦИК, Путин избран президентом России с результатом почти 76,7% голосов.

Второе место на выборах занял кандидат от КПРФ , бизнесмен Павел Грудинин (11,8% голосов). По данным опросов ВЦИОМ 5-9 марта, электоральный рейтинг Грудинина был равен 7%, 12-17 марта — 7,4%, экспертный прогноз по его результатам составлял 10-14%, результат экзитпола — 11,2%.

Жириновский занял третье место с результатом, по последним данным Центризбиркома, почти 5,7% голосов. По данным опросов 5-9 марта, его электоральный рейтинг был равен 5%, 12-17 марта — 4,7%, экспертный прогноз ВЦИОМ составлял 8-12%, результат экзитпола — 6,7%.

"Для прогнозирования результатов выборов ВЦИОМ использовал несколько методов: мы опирались на данные опросов общественного мнения, на данные рынка электоральных прогнозов, а также на прогнозы самих россиян — мы спрашивали респондентов, какой процент их знакомых проголосует за каждого кандидата", — пояснила руководитель практики социального моделирования и прогнозирования ВЦИОМ Юлия Баскакова.

Самый точный прогноз результата Путина, по ее словам, получился по данным телефонного опроса ВЦИОМ «Спутник», а результат Грудинина — «по обобщенному прогнозу, который дали сами респонденты». «Наименее предсказуемым оказался электоральный результат Жириновского — даже ниже очень скептичных ожиданий участников рынка электоральных прогнозов», — указала Баскакова.

Методы опроса

Инициативные всероссийские опросы «ВЦИОМ-Спутник» проведены в 2018 году среди россиян в возрасте от 18 лет.

Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Объем выборки — 1 тыс. человек каждый день, выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ . Данные взвешены на вероятность отбора и по социально— демографическим параметрам, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1,6% (для выборки объемом 4 тыс. человек), 1,3% (для выборки объемом 6 тыс. человек). Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Итоги выборов

В выборах 18 марта принимали участие восемь кандидатов — семь от партий и один самовыдвиженец.