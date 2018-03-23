В Кремле констатировали падение уровня культурной дискуссии с Британией

В Кремле констатировали падение уровня культурной дискуссии с БританиейПесков выразил сожаление тем, что «родина Байрона, Шекспира и Конан Дойла превратилась в страну, где политики позволяют себе безответственные заявления», пишет RT. По мнению пресс-секретаря российского лидера, такое отношение страны к политическому диалогу является проблемой.

«И нам, к сожалению, приходится иметь дело с таким положением дел, стараясь минимизировать последствия такой ситуации для нашей страны. И, используя все дипломатические и политические методы, обеспечить наиболее подходящие и комфортные условия для достижения наших внутренних задач», — добавил Песков.