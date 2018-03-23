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В Кремле констатировали падение уровня культурной дискуссии с Британией
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В Кремле констатировали падение уровня культурной дискуссии с Британией 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Кремле констатировали падение уровня культурной дискуссии с БританиейПесков выразил сожаление тем, что «родина Байрона, Шекспира и Конан Дойла превратилась в страну, где политики позволяют себе безответственные заявления», пишет RT. По мнению пресс-секретаря российского лидера, такое отношение страны к политическому диалогу является проблемой.
«И нам, к сожалению, приходится иметь дело с таким положением дел, стараясь минимизировать последствия такой ситуации для нашей страны. И, используя все дипломатические и политические методы, обеспечить наиболее подходящие и комфортные условия для достижения наших внутренних задач», — добавил Песков.
Федеральное агентство новостей ранее писало, что министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Москва должна отказаться от ответных действий на высылку российских дипломатов из Великобритании по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Он отметил, что России стоит «отойти в сторону и заткнуться».
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