Песков: Путин не ожидал такого уровня поддержки на выборах президента

Песков: Путин не ожидал такого уровня поддержки на выборах президента«И он сам (не ожидал — ред.), он сказал на самом деле, что это было достаточно неожиданным для него. Это было достаточно неожиданно», — цитирует Пескова RT.

Пресс-секретарь президента добавил, что, имея такой уровень поддержки, Путин, конечно, чувствует большую ответственность перед гражданами.