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Песков: Путин не ожидал такого уровня поддержки на выборах президента
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Песков: Путин не ожидал такого уровня поддержки на выборах президента 

РИА «ФедералПресс» 30 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Песков: Путин не ожидал такого уровня поддержки на выборах президента«И он сам (не ожидал — ред.), он сказал на самом деле, что это было достаточно неожиданным для него. Это было достаточно неожиданно», — цитирует Пескова RT.
Пресс-секретарь президента добавил, что, имея такой уровень поддержки, Путин, конечно, чувствует большую ответственность перед гражданами.
Федеральное агентство новостей ранее писало, что, по словам Пескова, не все государства рады укреплению России и лидерству Владимира Путина, а в международных отношениях заметно все больше проявлений «холодной войны».
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