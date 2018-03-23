Песков: Путин не ожидал такого уровня поддержки на выборах президента«И он сам (не ожидал — ред.), он сказал на самом деле, что это было достаточно неожиданным для него. Это было достаточно неожиданно», — цитирует Пескова RT.
Пресс-секретарь президента добавил, что, имея такой уровень поддержки, Путин, конечно, чувствует большую ответственность перед гражданами.
Федеральное агентство новостей ранее писало, что, по словам Пескова, не все государства рады укреплению России и лидерству Владимира Путина, а в международных отношениях заметно все больше проявлений «холодной войны».