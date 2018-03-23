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США расследуют связь флоридского завода «Калашников» с Россией
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США расследуют связь флоридского завода «Калашников» с Россией 

Национальная Служба Новостей 35 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
США открыли уголовное дело по расследованию завода во Флориде, который производит дробовики, смоделированные по образцу автомата АК-47. Руководители предприятия имеют связи с приближёнными российского президента Владимира Путина, сообщает Bloomberg.
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