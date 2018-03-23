ЛДПР подала жалобу о возможном нарушении на выборах в Приморье

"В день голосования 18 марта при просмотре видеотрансляции с избирательного участка… Власом Копейкиным было замечено, что работу с книгами и выдачу избирательных бюллетеней частично ведут люди мужского пола. Двадцать второго марта при работе по анализу прошедших выборов в городе Владивостоке Влас Копейкин заметил, что в составе избирательной комиссии УИК №922 числятся только женщины. Это подтверждают и подписи, поставленные под итоговым протоколом работы комиссии УИК №922", — говорится в сообщении.

По данным регионального отделения партии, этот факт ставит под сомнения законность работы и достоверность итогов выборов на данном участке.

"Сегодня, 23 марта, доверенным лицом (лидера ЛДПР, кандидата в президенты РФ Владимира) Жириновского была подана жалоба в Избирательную комиссию Приморского края и заявления в УМВД России по Приморскому краю, прокуратуру Приморья и Следственный комитет РФ по Приморскому краю. В своей жалобе Влас Копейкин требует предоставить копию записи видеонаблюдения с участка №922", — говорится в сообщении.

Комментарием избиркома и правоохранителей РИА Новости пока не располагает.

Ранее сообщалось о другой жалобе на выборах в Приморье. Избирком и прокуратура проверят информацию о нарушении на избирательном участке в городе Артем в Приморском крае во время голосования на выборах президента РФ.