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Премьер Чехии заявил о возможной высылке российских дипломатов
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Премьер Чехии заявил о возможной высылке российских дипломатов 

Авторадио 30 минут назад
По словам Андрея Бабиша, Прага может последовать примеру Лондона, который выслал 23 сотрудника российского посольства из-за дела Скрипаля. Этот вопрос будет обсуждаться 26 марта с министром иностранных дел Чехии и членами правительства. Бабиш добавил, что в знак солидарности с Великобританией выслать российских дипломатов могут и другие страны Евросоюза. Среди них Франция, Польша и страны Балтии. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала страны ЕС дождаться результатов анализа проб яда, которым был отравлен бывший полковник ГРУ. Между тем, первая реакция Евросоюза уже есть. Отозван Посол ЕС в России для консультаций. Против этого решения выступали Италия, Словакия, Кипр.
Все произошло в начале марта в британском Солсбери. Разведчик, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь подверглись воздействию нервно-паралитического вещества (по версии Лондона, российского производства). Москва категорически отвергает все обвинения.
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