Песков посетовал на безответственность британских политиков

По его словам, культура политического спора становится все более низкой.

"Мы видим страну Байрона и Шекспира, страну Конана Дойла, страну, которая когда-то была великолепной империей с громадными политическими традициями дипломатии. Она превратилась в страну, где политики делают, позвольте мне скромно заметить, безответственные заявления. Это проблема", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистки, упомянувшей о недавнем грубом высказывании министра обороны Великобритании.

По мнению Пескова, это отражение очень враждебной политики, «предсказуемой враждебной политики». Как указал пресс-секретарь президента, это та реальность, с которой России приходится сталкиваться.

"Мы должны минимизировать последствия этой прискорбной реальности для нашей страны, и мы должны обеспечить использование всех возможных дипломатических и политических методов", — добавил он.