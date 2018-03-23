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Песков посетовал на безответственность британских политиков
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Песков посетовал на безответственность британских политиков 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Великобритания превратилась из империи с огромными традициями дипломатии в страну, где политики делают безответственные заявления, заявил в интервью телеканалу RT пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, культура политического спора становится все более низкой.
"Мы видим страну Байрона и Шекспира, страну Конана Дойла, страну, которая когда-то была великолепной империей с громадными политическими традициями дипломатии. Она превратилась в страну, где политики делают, позвольте мне скромно заметить, безответственные заявления. Это проблема", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистки, упомянувшей о недавнем грубом высказывании министра обороны Великобритании.
По мнению Пескова, это отражение очень враждебной политики, «предсказуемой враждебной политики». Как указал пресс-секретарь президента, это та реальность, с которой России приходится сталкиваться.
"Мы должны минимизировать последствия этой прискорбной реальности для нашей страны, и мы должны обеспечить использование всех возможных дипломатических и политических методов", — добавил он.
Ранее министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Лондон ждет реакции Москвы на высылку дипломатов. При этом он грубо высказался о возможности принятия Россией ответных мер. По его словам, то, что якобы сделала Россия в ситуации с отравлением экс-полковника ГРУ Скрипаля, — «жестокий и возмутительный акт». Уильямсон заявил, что «Россия должна отойти в сторону и заткнуться».
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