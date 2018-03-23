Раскрыта главная цель Путина на новый срок

Пресс-секретарь Путина отметил, что основной целью внешней политики российского лидера является обеспечение комфортной среды для осуществления внутренних задач в стране. Поэтому ему будет необходима дипломатическая поддержка.

«Единственная вещь, цель, которую он преследует, — это обеспечение растущего благосостояния граждан страны, стабильности и экономического прорыва этой страны», — подытожил Песков.

Кроме того, по его словам, даже если Путин будет менять конституцию, то реформа не будет касаться президентской власти. Песков считает, что нет повода думать о том, что глава государства намерен адаптировать конституцию к «персональной политической воле».