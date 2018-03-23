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В Кремле рассказали, как может поменяться конституция
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В Кремле рассказали, как может поменяться конституция 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Если президент России Владимир Путин будет менять конституцию, то реформа не будет касаться президентской власти, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT.
Ранее в интервью телеканалу NBC Путин заявил, что никогда не менял конституцию, не делал это «тем более под себя» и планов менять ее «на сегодняшний день» нет.
На уточняющий вопрос RT, имел ли в виду президент, что, может быть, конституционная реформа будет, но она не будет связана с его персональным пребыванием у власти, Песков ответил: «Да, конечно».
По словам Пескова, нет ни малейшего повода не верить или не доверять или думать о том, что Путин намерен приспособить и адаптировать конституцию к «персональной политической воле». Пресс-секретарь отметил, что в 2008 году президент делать этого не стал.
"Единственная вещь, цель, которую он преследует, — это обеспечение растущего благосостояния граждан страны, стабильности и экономического прорыва этой страны", — заявил пресс-секретарь президента.
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