В Кремле рассказали, как может поменяться конституция

Ранее в интервью телеканалу NBC Путин заявил, что никогда не менял конституцию, не делал это «тем более под себя» и планов менять ее «на сегодняшний день» нет.

На уточняющий вопрос RT, имел ли в виду президент, что, может быть, конституционная реформа будет, но она не будет связана с его персональным пребыванием у власти, Песков ответил: «Да, конечно».

По словам Пескова, нет ни малейшего повода не верить или не доверять или думать о том, что Путин намерен приспособить и адаптировать конституцию к «персональной политической воле». Пресс-секретарь отметил, что в 2008 году президент делать этого не стал.

"Единственная вещь, цель, которую он преследует, — это обеспечение растущего благосостояния граждан страны, стабильности и экономического прорыва этой страны", — заявил пресс-секретарь президента.