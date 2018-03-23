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Песков рассказал о планах Путина во внешней политике
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Песков рассказал о планах Путина во внешней политике 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Владимир Путин намерен в новый президентский срок развивать отношения со многими странами мира, в том числе с США и Европой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, акцент политики президента на внутренних делах не приведет к большей изоляции России от мира.
"Россия и президент Путин хотят исправить отношения там, где это возможно, развивать и продвигать отношения со многими странами, особенно с нашими партнерами в Европе, с США, и продолжить это развитие покуда готовы наши партнеры", — заявил Песков в интервью телеканалу RT.
Песков также отметил, что основной целью внешней политики и международных отношений в понимании Путина является обеспечение комфортной среды для осуществления внутренних задач в стране. В связи с этим президенту нужна поддержка дипломатии, отметил он.
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