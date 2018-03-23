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Посол Евросоюза покинул Россию по инициативе руководства
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Посол Евросоюза покинул Россию по инициативе руководства 

Русская Семерка 1 час назад
Фото: Русская Семерка
На саммите стран Евросоюза было принято решение отозвать посла ЕС в России, заявил по итогам встречи премьер-министр Швеции Стефан Левен. Евросоюз заявляет, что посол был отозван из Российской Федерации «для консультаций». При этом ЕС добавляет, что союз «безоговорочно солидарен с Соединенным Королевством перед лицом этого серьезного вызова нашей общей безопасности». Речь идет о необоснованном обвинении России в отравлении бывшего разведчика-предателя Сергея Скрипаля.
Ранее своего посла из России отозвала Великобритания, сделав это в ответ на историю с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, который был найден вместе со своей дочерью в бессознательном состоянии на скамейке в парке города Солсбери.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что отравление Солсбери было «частью модели Российской агрессии против Европы».
Премьер-министр заявила, что Великобритания имеет доказательства того, что к делу об отравлении экс-шпиона причастна Россия. Мэй включила в список доказательств положительную идентификацию химического вещества, используемого в качестве типа нервно-паралитического агента «Новичок» и то, что у Королевства есть информация о том, что вещество в течение последних 10 лет производилось в России.
«Вызов России — это то, что мы будем терпеть долгие годы. Великобритания встанет плечом к плечу с ЕС и НАТО, чтобы противостоять этим угрозам вместе. Объединившись, мы добьемся успеха», — заявила Мэй.
Министры ЕС ответили: «Европейский Союз крайне серьезно относится к оценке правительства Великобритании о том, что Российская Федерация, вероятно, несет ответственность».
Председатель Европейского совета Дональд Туск написал в своем Твиттере: «ЕС согласен с Великобританией в том, что с высокой долей вероятности, Россия ответственна за атаку в Солсбери и других объяснений здесь нет».
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