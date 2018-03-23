Посол Евросоюза покинул Россию по инициативе руководства

Ранее своего посла из России отозвала Великобритания, сделав это в ответ на историю с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, который был найден вместе со своей дочерью в бессознательном состоянии на скамейке в парке города Солсбери.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что отравление Солсбери было «частью модели Российской агрессии против Европы».

Премьер-министр заявила, что Великобритания имеет доказательства того, что к делу об отравлении экс-шпиона причастна Россия. Мэй включила в список доказательств положительную идентификацию химического вещества, используемого в качестве типа нервно-паралитического агента «Новичок» и то, что у Королевства есть информация о том, что вещество в течение последних 10 лет производилось в России.

«Вызов России — это то, что мы будем терпеть долгие годы. Великобритания встанет плечом к плечу с ЕС и НАТО , чтобы противостоять этим угрозам вместе. Объединившись, мы добьемся успеха», — заявила Мэй.

Министры ЕС ответили: «Европейский Союз крайне серьезно относится к оценке правительства Великобритании о том, что Российская Федерация, вероятно, несет ответственность».