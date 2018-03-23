Евросоюз отзовет посла из РФ из-за инцидента в Солсбери 

На саммите глав правительств Европейского союза принято решение отозвать посла ЕС в России. Об этом по итогам переговоров заявил премьер-министр Швеции Стефан Левен.
"Мы приняли решение отозвать домой посла ЕС в России", — цитирует РИА Новости его слова.
Четвертого марта бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в британском городе Солсбери. Лондон утверждает, что Скрипаля отравили веществом российского производства.
Не предоставив никаких доказательств в причастности РФ к инциденту, власти Великобритании выслали 23 российских дипломата, а также приостановили двусторонние контакты на высоком уровне. Москва отвергла все обвинения и приняла зеркальные меры.