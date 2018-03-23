Ещё
Евросоюз отзовет посла из РФ из-за инцидента в Солсбери
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Евросоюз отзовет посла из РФ из-за инцидента в Солсбери 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Дни.ру
На саммите глав правительств Европейского союза принято решение отозвать посла ЕС в России. Об этом по итогам переговоров заявил премьер-министр Швеции Стефан Левен.
"Мы приняли решение отозвать домой посла ЕС в России", — цитирует РИА Новости его слова.
Четвертого марта бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в британском городе Солсбери. Лондон утверждает, что Скрипаля отравили веществом российского производства.
Не предоставив никаких доказательств в причастности РФ к инциденту, власти Великобритании выслали 23 российских дипломата, а также приостановили двусторонние контакты на высоком уровне. Москва отвергла все обвинения и приняла зеркальные меры.
Российская Газета: последние новости
Социологи сделали прогноз на явку и результат кандидатов в президенты на выборах Комиссия ГД по этике оправдала депутата Слуцкого Эксперты подсчитали финансовые потери Украины с 2014 года
 Ещё 45 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России признали бессилие перед США1104
Раскрыта главная цель Путина на новый срок213
Британия боится мести России83
Успенскую сняли с рейса за дебош97
Навигация начала давать сбой при подлете к Сирии293
Видео
00:42
Обязательное медстрахование могут отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение