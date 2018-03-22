Посольство России в Британии сообщило о сокращении приёма по консульским вопросам

Посольство России Великобритании временно сокращает приём по консульским вопросам в связи с выдворением из Соединённого Королевства российских дипломатов. Об этом сообщается на сайте дипмиссии. «В связи с безответственными действиями британского правительства, в результате которых из Великобритании выдворены 23 дипломата посольства России, включая ряд сотрудников консульского отдела, значительный ущерб нанесён консульскому обслуживанию граждан. Ввиду сказанного мы вынуждены временно сократить приём по консульским вопросам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в данной ситуации сроки рассмотрения заявлений иностранных граждан на получение виз будут увеличены в рамках законодательства России: сроки рассмотрения срочных виз составят до трёх рабочих дней, обычных — до 20 рабочих дней.

Дипмиссия принимает меры для восстановления нормального функционирования консульского отдела.