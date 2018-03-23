Reuters: лидеры ЕС договорились отозвать своего посла из Москвы 

Лидеры Европейского союза договорились отозвать посла ЕС из Москвы для консультаций из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
"Посла отзовут для консультации", — заявил источник агентства.
Отмечается, что в настоящее время послом Европейского союза в России является немецкий дипломат Маркус Эдерер.
Ранее сообщалось, что лидеры Европейского союза согласились с Великобританией, что Россия, скорее всего, несет ответственность за нападение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.