Ещё
Постпред РФ при ЕС выразил надежду на сохранение тесного сотрудничества России и Евросоюза
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Постпред РФ при ЕС выразил надежду на сохранение тесного сотрудничества России и Евросоюза 

ТАСС 23 минуты назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов выразил надежду на сохранение «тесного сотрудничества» между Россией и европейскими институтами, несмотря на ущерб, нанесенный двусторонним отношениям РФ и Великобритании скандалом вокруг «дела Скрипаля».
"Боюсь, что, к сожалению, сохранение единой позиции 28 стран — членов Европейского союза стало самоцелью, а ведь этим делу не поможешь. Безусловно, отношениям, особенно российско-британским, нанесен значительный ущерб, но надеюсь, что у членов ЕС и европейских институтов хватит здравого смысла сохранить тесное сотрудничество с Россией", — сказал Чижов в субботу в интервью телеканалу Euronews.
По мнению дипломата, «обстановка слишком искусственно нагнетается, но это дело времени».
В пятницу, 23 марта, Европейский союз принял решение об отзыве своего посла из Москвы. Это первый подобный случай за всю историю отношений между ЕС и Россией. Решение было принято «в качестве политического знака солидарности с Лондоном» после инцидента с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии.
12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что к отравлению с высокой долей вероятности причастна Россия. Российская сторона отвергла обвинения.
ТАСС: последние новости
Сергей Скрипаль имеет двойное гражданство РФ и Великобритании В штабе Собчак довольны ее результатом на президентских выборах Памфилова: итоги выборов президента отменены на 16 участках
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
20 стран ЕС готовы выслать российских дипломатов954
Королевы красоты поругались из-за секс-услуг чиновникам35
Здоровье Пугачевой резко ухудшилось51
Набиуллина взялась за пенсии291
Россиянам сообщили об изменениях в ЖКХ15
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение