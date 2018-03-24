Постпред РФ при ЕС выразил надежду на сохранение тесного сотрудничества России и Евросоюза

"Боюсь, что, к сожалению, сохранение единой позиции 28 стран — членов Европейского союза стало самоцелью, а ведь этим делу не поможешь. Безусловно, отношениям, особенно российско-британским, нанесен значительный ущерб, но надеюсь, что у членов ЕС и европейских институтов хватит здравого смысла сохранить тесное сотрудничество с Россией", — сказал Чижов в субботу в интервью телеканалу Euronews.

По мнению дипломата, «обстановка слишком искусственно нагнетается, но это дело времени».

В пятницу, 23 марта, Европейский союз принял решение об отзыве своего посла из Москвы. Это первый подобный случай за всю историю отношений между ЕС и Россией. Решение было принято «в качестве политического знака солидарности с Лондоном» после инцидента с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии.