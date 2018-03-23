Мэй заявила, что Британия делится с партнерами развединформацией по инциденту в Солсбери

"Мы делимся по разведывательным каналам той информацией, которой мы можем поделиться", — сказала Мэй.

Она повторила при этом свое же высказывание, сделанное в ночь на пятницу, по завершении первого дня дискуссий в бельгийской столице, во время которого была поднята тема инцидента в Солсбери. «Я приветствую, что саммит ЕС согласился с оценкой правительства Великобритании о том, что, с большой долей вероятности, РФ ответственна за попытку убийства, которая состоялась на улицах Солсбери. И нет другого более правдоподобного объяснения (этому)», — вновь сказала она.

"Та угроза, которую представляет Россия, не имеет границ, очевидно, что Россия бросает вызов нашим европейским ценностям, и правильно, что мы выступаем единым фронтом в защиту этих ценностей", — отметила премьер.