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Президент Узбекистана встретится с Лавровым в рамках конференции по Афганистану в Ташкенте
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Президент Узбекистана встретится с Лавровым в рамках конференции по Афганистану в Ташкенте 

ТАСС 41 минуту назад
ТАШКЕНТ, 26 марта. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проведет 27 марта встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Ташкенте. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь главы республики Комил Алламжонов.
"Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во вторник в рамках международной конференции по урегулированию ситуации в Афганистане проведет встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", — сказал Алламжонов.
Международная конференция высокого уровня по безопасности в Афганистане «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное сотрудничество», созываемая по инициативе Мирзиёева, пройдет 26-27 марта в столице Узбекистана.
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