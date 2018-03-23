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Замгоссекретаря Шеннон посетит Узбекистан
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Замгоссекретаря Шеннон посетит Узбекистан 

РИА Новости 55 минут назад
ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Томас Шеннон посетит Узбекистан 25-27 марта и обсудит с президентом этой страны Шавкатом Мирзиеевым и главой МИД Абдулазизом Камиловым ход реформ, говорится в сообщении пресс-службы госдепартамента США.
Кроме того, он возглавит американскую делегацию на международной конференции по урегулированию ситуации в Афганистане, которая пойдет 26-27 марта в Ташкенте.
По данным МИД Узбекистана, для участия в международной конференции по урегулированию ситуации в Афганистане приглашены глава внешнеполитической службы ЕС, генеральный секретарь ООН, руководитель внешнеполитического ведомства Китая. Делегацию России представит глава МИД РФ Сергей Лавров.
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