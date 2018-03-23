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В Москве открывается всероссийский форум волонтеров «Наши победы»
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В Москве открывается всероссийский форум волонтеров «Наши победы» 

ТАСС 24 минуты назад
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Итоги работы волонтеров предвыборного штаба действующего президента РФ Владимира Путина подведут на всероссийском форуме «Наши победы», который открывается в Москве в пятницу и продлится четыре дня, до 26 марта, рассказали ТАСС организаторы форума.
"На форум «Наши победы» приедут около 400 волонтеров из всех регионов страны. Также в работе форума примут участие доверенные лица Владимира Путина и сотрудники его предвыборного штаба", — сообщили организаторы.
По их словам, на форуме «также пройдет награждение лучших волонтеров в нескольких номинациях». Например, отметят лучших медиаволонтеров и волонтеров-организаторов. Кроме того, наградят добровольцев, отличившихся в работе со сторонниками Путина.
"Всего с предвыборным штабом Путина сотрудничали около 23 тыс. волонтеров. В каждом регионе были созданы команды добровольцев, наиболее активные участники были направлены на форум", — рассказали организаторы.
Выборы президента прошли 18 марта. Согласно предварительным результатам, опубликованным на сайте Центризбиркома, действующий президент России Владимир Путин победил, набрав 76,69% голосов. Явка составила 67,49%, сообщал зампредседателя ЦИК Николай Булаев. Официальные итоги выборов ЦИК планирует подвести на заседании в пятницу.
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