В Москве открывается всероссийский форум волонтеров «Наши победы»

МОСКВА , 23 марта. / ТАСС /. Итоги работы волонтеров предвыборного штаба действующего президента РФ Владимира Путина подведут на всероссийском форуме «Наши победы», который открывается в Москве в пятницу и продлится четыре дня, до 26 марта, рассказали ТАСС организаторы форума.

"На форум «Наши победы» приедут около 400 волонтеров из всех регионов страны. Также в работе форума примут участие доверенные лица Владимира Путина и сотрудники его предвыборного штаба", — сообщили организаторы.

По их словам, на форуме «также пройдет награждение лучших волонтеров в нескольких номинациях». Например, отметят лучших медиаволонтеров и волонтеров-организаторов. Кроме того, наградят добровольцев, отличившихся в работе со сторонниками Путина.

"Всего с предвыборным штабом Путина сотрудничали около 23 тыс. волонтеров. В каждом регионе были созданы команды добровольцев, наиболее активные участники были направлены на форум", — рассказали организаторы.