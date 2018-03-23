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Госдеп назвал нелепым заявление РФ о том, что Скрипалей могла отравить другая страна
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Госдеп назвал нелепым заявление РФ о том, что Скрипалей могла отравить другая страна 

Парламентская газета 32 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт на брифинге в четверг назвала нелепым и смешным заявление России о том, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль мог быть отравлен в британском Солсбери другой страной.
«Как многие из вас знают, русские заявили, что отравление могло исходить от другой страны. Это нелепо, это смешно, что это могло исходить от другой страны», — сказала дипломат.
Науэрт отметила, что США, как и многие другие страны, поддерживают Великобританию по данному вопросу.
Напомним, что британские власти, не предъявляя доказательств, утверждают, что Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены разработанным в России нервно-паралитическим веществом А234, принадлежащим к классу «Новичок». В Москве последовательно и категорически отрицают любые попытки связать представителей РФ с покушением на бывшего шпиона.
Ранее глава Департамента Министерства иностранных дел РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков заявил, что сейчас остаётся только догадываться, кто и с какой целью пытается ввергнуть Великобританию в очередную грязную авантюру против России.
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