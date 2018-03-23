Госдеп назвал нелепым заявление РФ о том, что Скрипалей могла отравить другая страна

«Как многие из вас знают, русские заявили, что отравление могло исходить от другой страны. Это нелепо, это смешно, что это могло исходить от другой страны», — сказала дипломат.

Науэрт отметила, что США , как и многие другие страны, поддерживают Великобританию по данному вопросу.

Напомним, что британские власти, не предъявляя доказательств, утверждают, что Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены разработанным в России нервно-паралитическим веществом А234, принадлежащим к классу «Новичок». В Москве последовательно и категорически отрицают любые попытки связать представителей РФ с покушением на бывшего шпиона.