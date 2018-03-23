ЕС идет в хвосте политики США, заявили в Госдуме

Как ранее заявил премьер Ирландии Лео Варадкар , Евросоюз решил отозвать на консультации посла из России, а отдельные страны ЕС будут в ближайшие дни принимать решения о том, хотят ли они ввести свои дополнительные меры в отношении России в связи с инцидентом в Солсбери.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

"Сейчас предпринимается попытка реализовать сценарий по максимальной изоляции нашей страны и экономическому ослаблению и провоцирование внутренних конфликтов по типу тех цветных революций, что были спровоцированы во многих других странах мира. Поэтому, находясь в этой логике, Запад предпринимает один шаг за другим. К сожалению, Евросоюз здесь идет в хвосте политики Вашингтона, не проявляет самостоятельности в мышлении и в действиях", — сказал Новиков РИА Новости.

Парламентарий отметил, что логика поведения Запада в отношении РФ сформировалось еще давно.

"Она ярко проявила себя в советское время и очень характерно и наглядно проявляет себя сейчас. Мечты многовековые самых реакционных кругов Запада состояли в том, чтобы устранить Россию с политической карты мира или ослабить ее настолько, чтобы ее голос не был слышен на мировой арене", — пояснил он.

Политик добавил, что «арсенал дипломатического реагирования известен», однако «нужно оценить ситуацию и грамотно этими возможностями распорядиться».

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков на брифинге в среду заявил, что Москва считает нападение на российских граждан на территории Великобритании террористическим актом. При этом, по его словам, Лондон либо срежиссировал нападение на Скрипалей, либо неспособен обеспечить защиту от теракта на своей территории. Дипломат добавил, что Лондон продолжает без объяснения причин отказывать Москве в доступе к материалам расследования, и допустил, что за время после инцидента в Солсбери реальные улики могли уже исчезнуть.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва полностью готова сотрудничать с Великобританией по «делу Скрипаля», если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.